Sakarya'da çiftçiler, bayramda da ekime devam etti - Son Dakika

Sakarya'da çiftçiler, bayramda da ekime devam etti

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler, Ramazan Bayramı'nda tarlada çalışıp, domates ve biber ekti.

Sakarya'da çiftçiler, bayramda da ekime devam etti, System.String[]

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler, Ramazan Bayramı'nda tarlada çalışıp, domates ve biber ekti.

Kaynarca'nın Güven Mahallesi'nde geçimini çiftçilik yaparak sağlayan Kadir Akçan ve ailesi, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasında kendilerine ait tarlaya giderek, ekim yaptı. Bayramın ikinci günü yağan yağmur sonrası tarlalarına giden Akçan ailesi, hep birlikte domates ve biber ekimi yaptı. Çiftçiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu için mutlu olduklarını belirten Kadir Akçan, üretime devam ettiklerini söyledi. Çiftçilerin bayramının tarla olduğunu belirten Akçan, "Yağmur yağdığından dolayı tarlamıza bu yağmuru fırsat bilip domates ve biberi ekip mahsulümüzü çıkarmayı düşünüyoruz. Koronavirüs çiftçimizi etkilemedi, çiftçimiz ekim yapmaya devam ediyor. Mahsulünü çıkararak geçimini sağlamaya çalışıyor. Bizim bayramımız tarlamız. Burada mahsulümüzü çıkarıp en iyi şekilde pazarlayıp, paramızı kazanmak istiyoruz" dedi.


Ramazan Bayramı, Kaynarca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 08:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sakarya'da çiftçiler, bayramda da ekime devam etti - Son Dakika

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