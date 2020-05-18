Sakarya'da çiftçiler üretime devam etti - Son Dakika

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, üretime devam etti. Çiftçiler, üreterek üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini belirterek, bir karış dahi toprağın boş kalmamasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Aralarında Sakarya 'nın da bulunduğu 14 büyükşehir ve Zonguldak 'ta geçerli olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, üretime ara vermeden devam ediyor. Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Nevrin Mahallesi'nde hayvanları için mısır ekimi yapan çiftçi Mesut Yılmaz , "Bezelyelerimizi tarladan kaldırdık, ikinci ürün silajlık mısır ekiyoruz. Çiftçi olarak üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Hayvan yetiştiricisi Ertuğrul Öztürk ise, "İçinden geçtiğimiz zorlu süreçte devletimizin sıkıntıya düşmemesi için bu sene biz çiftçiler olarak daha gayretli şekilde üretimlerimize devam ediyoruz. Allah'tan bu zorlu sürecin ve hastalığın bitmesini inşallah niyaz ediyoruz. Hayvanlarımız ile birlikte üretime tam gaz devam, yılmak ve karamsarlığa düşmek yok. Bu konuda nasıl devletimiz üzerine düşeni yaptıysa bizde çiftçiler olarak kendi üzerimize düşeni yapıyoruz. İnşallah daha iyi günler bizi bekliyor. Üreticilerin bir karış toprağı boş bırakmadan ekim yapmalarını temenni ediyorum" diye konuştu.

Bahçesinde ot balyası yapan çiftçi Aytekin Can, "Bu yıl üretime balya sezonu ile başlıyoruz. Bu sene daha fazla mahsulümüz var. Hayvanlarımız için balya yapmaktayız. Bu hastalıktan dolayı çok şeyler oldu, inşallah en yakın zamanda gidecek. Biz çiftçi olarak görevimizi yapıyoruz. Devletimiz çiftçiye biraz destek vermesini köylü olarak çiftçi olarak istiyoruz" dedi. k şu anda üretime destek ve katkı yapmaktayız. Bu şekilde geçimimizi sağlıyoruz. Devletimizden çiftçiye biraz daha yardımcı olmasını talep ediyoruz. Bütün yük çiftçimizin sırtında inşallah daha iyi günlere gideceğiz."