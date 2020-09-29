Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Süleymanbey ve Bağlar mahallelerinde yakılan anız ateşleri rüzgarın etkisiyle birden büyüdü.
Alevlerin tarla kenarlarındaki balyalara da sıçramasıyla bölgede yoğun duman oluştu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Tarlalara farklı noktalardan müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:51 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika