Sakarya'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde aperatif dükkanı sahibi ile işletme sahibi arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Sakarya'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, System.String[]

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde aperatif dükkanı sahibi ile işletme sahibi arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Köprübaşı Mahallesi'ndeki bir aperatif dükkanında iddiaya göre, yer sahibi R.S. yanında geldiği M.İ. ile işletme sahibi F.G. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.S. bıçakla, M.İ. ise başına aldığı sandalye darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı.

Kavganın çıktığı aperatif dükkanında Olay Yeri İnceleme ekiplerince çalışma yapıldı.

Köprübaşı, Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:08 Kaynak: AA
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