Sakarya'da çıkan kavgada iki kişi tüfekle yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da çıkan kavgada iki kişi tüfekle yaralandı

24.03.2022 19:53
Sakarya'da çıkan kavgada iki kişi tüfekle yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kavga sırasında tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kavga sırasında tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gazi Süleymanpaşa Camii mevkisinde S.G. ile Engin G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, S.G, tüfekle ateş etti.

Açılan ateş sonucu Engin G. ile o sırada olay yerinden geçtiği belirtilen H.S. (35) yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, S.G'yi gözaltına aldı.

Öte yandan bölgede park halindeki bazı araçların saçma isabet etmesi sonucu hasar aldığı görüldü.

Sakarya'da çıkan kavgada iki kişi tüfekle yaralandı
Sakarya'da çıkan kavgada iki kişi tüfekle yaralandı
Sakarya'da çıkan kavgada iki kişi tüfekle yaralandı
Sakarya'da çıkan kavgada iki kişi tüfekle yaralandı

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Sakarya, Akyazı, kavga, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da çıkan kavgada iki kişi tüfekle yaralandı - Son Dakika


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