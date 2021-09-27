Sakarya'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, makilikte çıktıktan sonra ormana yayılan yangında 6 dönümlük alan zarar gördü.

Şehvarmaz Mahallesi Bağlar mevkisindeki makilikte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Geyve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz 1 su tankeri, Pamukova, Geyve İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 2 su tankeri, 20 personel ile müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 6 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ediyor.