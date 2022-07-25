Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

25.07.2022 16:38
Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan orman yangını, karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan orman yangını, karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bağlar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlerin daha fazla alana yayılmaması için yangını söndürmeye çalışıyor.

YORUMLAR
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Sakarya'da ormanlık alanda yangın çıktı, çok sayıda ekip sevk edildi Sakarya'da ormanlık alanda yangın çıktı, çok sayıda ekip sevk edildi Polisten kaçarken canlarından oluyorlardı: 3 yaralı Polisten kaçarken canlarından oluyorlardı: 3 yaralı
Kaynak: AA

Sakarya, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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