Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, 2 zanlı yakalandı.
Arabacıalanı Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin önünde, iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada silahla yaralanan M.A. ile R.K, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olayın şüphelisi U.D, elindeki silahla alışveriş merkezinin içinde yakalandı. Diğer zanlı K.Y. ise olaydan kısa süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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