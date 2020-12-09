Çıkan silahlı kavgada vefat eden 2 kişi defnedildi - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fındık deposunda çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 2 kişi toprağa verildi.
Hastanenin morgundan alınan Enes Güney'in cenazesi, Hendek Sarıdede Mahallesi'ndeki evine getirildi. Güney'in yakınları burada taziyeleri kabul etti.
Güney'in cenazesi, evinin önünde kılınan namazın ardından Hendek Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Güney'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, belediye meclis üyeleriyle vatandaşlar katıldı.
Öte yandan olayda yaşamını yitiren Fatih Sunman da Hendek Güney Mahallesi'ndeki evinde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
Olay
Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık deposunda silahlı kavga çıkmış, olayda Enes Güney ve Fatih Sunman yaşamını yitirmiş, M.Y. ve E.K. yaralanmıştı.
- Kaynak: AA
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