Çıkan silahlı kavgada vefat eden 2 kişi defnedildi - Son Dakika

Çıkan silahlı kavgada vefat eden 2 kişi defnedildi

09.12.2020 13:19

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fındık deposunda çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 2 kişi toprağa verildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fındık deposunda çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 2 kişi toprağa verildi.

Hastanenin morgundan alınan Enes Güney'in cenazesi, Hendek Sarıdede Mahallesi'ndeki evine getirildi. Güney'in yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Güney'in cenazesi, evinin önünde kılınan namazın ardından Hendek Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Güney'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, belediye meclis üyeleriyle vatandaşlar katıldı.

Öte yandan olayda yaşamını yitiren Fatih Sunman da Hendek Güney Mahallesi'ndeki evinde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık deposunda silahlı kavga çıkmış, olayda Enes Güney ve Fatih Sunman yaşamını yitirmiş, M.Y. ve E.K. yaralanmıştı.

Çıkan silahlı kavgada vefat eden 2 kişi defnedildi
Çıkan silahlı kavgada vefat eden 2 kişi defnedildi
Çıkan silahlı kavgada vefat eden 2 kişi defnedildi
Çıkan silahlı kavgada vefat eden 2 kişi defnedildi

Sakarya, Fındık, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çıkan silahlı kavgada vefat eden 2 kişi defnedildi - Son Dakika


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