Sakarya'da çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Demirler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Geyve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine olay yerine 3 arazöz ve 20 personel sevk edildi.
Ekiplerce yangın kontrol altına alınırken, 1 hektarlık kızıl çam ormanı zarar gördü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
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