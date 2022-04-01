Sakarya'da çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika
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Sakarya'da çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü

01.04.2022 16:42
Sakarya'da çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Demirler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Geyve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine olay yerine 3 arazöz ve 20 personel sevk edildi.

Ekiplerce yangın kontrol altına alınırken, 1 hektarlık kızıl çam ormanı zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Sakarya, Geyve, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika
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