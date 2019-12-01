Son Dakika Haberleri: Sakarya'da çıkan yangında çatı katı alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da çıkan yangında çatı katı alev alev yandı - Son Dakika

Sakarya'da çıkan yangında çatı katı alev alev yandı

6 saat önce

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan ve uzun bir süredir kullanılmayan evin çatısında yangın çıktı.

Sakarya'da çıkan yangında çatı katı alev alev yandı, System.String[]

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan ve uzun bir süredir kullanılmayan evin çatısında yangın çıktı. Alev alev yanan çatı katı tamamen kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.


Yangın, Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan bir evde meydana geldi. Evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve tüm evi saran yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Ekiplerce müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çatı katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Arifiye, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:06 Kaynak: İHA
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