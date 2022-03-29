Sakarya'da çıkan yangında eğlence mekanı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde eğlence mekanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeni Mahalle'deki gazinolar bölgesinde Yusuf K'ye ait eğlence mekanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören diğer işletme sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İşletme sahibi Yusuf K, gazetecilere, daha önce de böyle bir durum yaşadığını, bu seferki yangının neden çıktığını bilmediğini söyledi.