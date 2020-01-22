Sakarya'da çıkan yangında oto tamirhanesi ve bir araç zarar gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da çıkan yangında oto tamirhanesi ve bir araç zarar gördü - Son Dakika

Sakarya'da çıkan yangında oto tamirhanesi ve bir araç zarar gördü

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde oto tamirhanesi ve bir otomobil, çıkan yangında zarar gördü.

Sakarya'da çıkan yangında oto tamirhanesi ve bir araç zarar gördü, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde oto tamirhanesi ve bir otomobil, çıkan yangında zarar gördü.

Yağcılar Mahallesi Ankara Caddesi'nde oto kaporta-boya tamiri yapılan iş yerindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alevler, kısa sürede aracı ve iş yerini sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yanan araç, iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Adapazarı, Yağcılar, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:56 Kaynak: AA
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