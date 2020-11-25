Sakarya'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bu arada olay mahallinde kısa süreli yaşanan gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırıldı.

Alevler itfaiye erlerinin 1 saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Bazı vatandaşlar da ekiplere yardım etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Dumanları fark eden ev sakinleri dışarı çıkarken, bitişikte bulunan vatandaşlar da evlerini boşalttı.

Güneşler Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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