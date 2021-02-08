Sakarya'da çıkan yangında yaklaşık 30 araç zarar gördü - Son Dakika

Yangında aralarında hurda kamyon, minibüs, otomobil ve kamyonetlerin de olduğu yaklaşık 30 araç zarar gördü.

Yangını söndüremeyen çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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