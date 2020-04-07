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Sakarya'da "çıkartmalı" sosyal mesafe uyarısı
6 saat önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması için üzerinde "Sağlığınız için mesafenizi koruyun, en az 1 metre" yazılı çıkartmaları şehrin çeşitli bölgelerine uyguluyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması için üzerinde "Sağlığınız için mesafenizi koruyun, en az 1 metre" yazılı çıkartmaları şehrin çeşitli bölgelerine uyguluyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadelenin en önemli ilkelerinden biri olan sosyal mesafenin önemi anımsatıldı.
Çıkartmaların öncelikle otobüs duraklarına ve şehir genelinde vatandaşlara yoğun olarak hizmet sunulan noktalara uygulandığı bildirildi.
Çalışmayla vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymalarının sağlanması ve hizmet alırken kalabalık ortamlarda koronavirüsten etkilenme risklerinin azaltılması hedefleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:20 Kaynak: AA
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