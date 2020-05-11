Sakarya'da cinayet şüphelisi muhtar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde cinayet işlediği iddiasıyla gözaltına alınan muhtar, adliyeye sevk edildi.

Mahmutbey Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 8 Mayıs'ta tartıştığı Turgay Baş'ı (39) silahla öldürüp kaçtığı iddiasıyla aranan Harmantepe Mahallesi Muhtarı Salih Tektaş, dün gece Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Gözaltına alınan Tektaş, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

8 Mayıs'ta Mahmutbey Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Harmantepe Mahallesi Muhtarı Salih Tektaş ile Turgay Baş (39) henüz öğrenilemeyen nedenle tartışmış, Tektaş, tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayla Baş'a ateş açmış, ağır yaralı Baş, olay yerinde yaşamını yitirmişti. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan Tektaş'ı arama çalışması başlatmıştı.