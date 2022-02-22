Sakarya'da cinayetten aranan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da cinayetten aranan zanlı tutuklandı

22.02.2022 15:52
Sakarya'da cinayetten aranan zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde "kasten adam öldürme" suçundan aranan ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde "kasten adam öldürme" suçundan aranan ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

"Kasten adam öldürme" suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B, takip sonucunda Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince oluşturulan yol kontrol noktasında yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Hisarcık, Sakarya, Karasu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da cinayetten aranan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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