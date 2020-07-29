Sakarya'da "Çocuk Hakları Sokağı"nın ikincisi Karaman Mahallesi'ne yapılıyor - Son Dakika

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Karaman Mahallesi'nde çalışmalarına başlanan Çocuk Hakları Sokağı'nda incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şeker Mahallesi'nde hayata geçirilen ve Adapazarı'na "Çocuk Dostu Şehir" ödülü kazandıran Çocuk Hakları Sokağı'nın ikincisi Yenikent bölgesi mahallelerinden Karaman'da hayata geçiriliyor.

Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ile trafiğe kapatılan 3012. Sokak'ta yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Işıksu, Park ve Bahçeler Müdürü Şebnem Arıkan'dan bilgi aldı.

Karaman Çocuk Hakları Sokağı'nı yaklaşık iki ay içerisinde çocuklara hediye etmek istediklerini vurgulayan Işıksu, "Çocuklarımızın hayal ve hedeflerinde Adapazarı'mızdan anlar ve hikayeler olsun istiyor ve bu doğrultuda her çalışmamızı hassasiyetle gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Işıksu, Şeker Mahallesi'nde hayata geçirdikleri Çocuk Hakları Sokağı'nın büyük beğeni kazandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Adapazarı'mıza 'Çocuk Dostu Şehir' unvanı kazandıran Çocuk Hakları Sokağı'mızdan bir adet daha Karaman'ımıza kazandırıyoruz. Yenikent bölgemizi çok önemsiyoruz, birçok projemiz var, sokağımızı da hızlıca tamamlamayı hedefliyoruz. Çocuklarımıza, ailelerimize, Yenikent'imize, Adapazar'ımıza hayırlı olsun."

Karaman Mahallesi muhtarı Mustafa Çalık da çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Işıksu ve ekibine teşekkür etti.