Sakarya'da çocuklar anneleriyle gökyüzüne uçurtma bıraktı - Son Dakika
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Sakarya'da çocuklar anneleriyle gökyüzüne uçurtma bıraktı

14.05.2022 18:10
Sakarya'da çocuklar anneleriyle gökyüzüne uçurtma bıraktı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde anneler ve çocuklar, uçurtma şenliğinde keyifli zaman geçirdi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde anneler ve çocuklar, uçurtma şenliğinde keyifli zaman geçirdi.

Kocaali Belediyesince her yıl yapılan ancak salgın nedeniyle ara verilen "Canım Annem Uçurtma Şenliği" bu sene sahilde gerçekleştirildi.

Çocukların anneleriyle doyasıya eğlendiği etkinlikte, palyaçolar gösteri yaptı, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Belediye Başkanı Ahmet Acar, AA muhabirine, şenliği Gençlik Haftası etkinlikleriyle birleştirerek yaptıklarını söyledi.

Şenliğe katılımın sevindirici olduğunu dile getiren Acar, "Bugün çocuklarımızın gönüllerini yapmış olduk. Ayrıca Gençlik Haftası dolayısıyla kurumlarımızla yapılacak organizasyonlarla 30 yıl önce yapılan etkinlikler yeniden hayat bulacak. Bisikletlerle doğal parkurlarda yarışma yapacağız." diye konuştu.

Etkinliğe İstanbul'dan katılan Mehmet Tuncer, salgın nedeniyle ara verilen etkinliklerin yeniden başlamasının, hem aileler hem de çocuklar için sevindirici olduğunu kaydetti.

Çocuklar mutlu olunca ailelerin de mutlu olduğunu belirten Tuncer, "En azından çocuklar enerjilerini attı. Büyükşehrin stresini muhteşem bir yerde atıp, deşarj olup tekrar gidiyoruz." dedi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da çocuklar anneleriyle gökyüzüne uçurtma bıraktı - Son Dakika


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