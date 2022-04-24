Sakarya'da çocuklar trafoları tuvale dönüştürdü - Son Dakika

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) çalışanlarının çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla trafolara resimler çizdi.

SEDAŞ, "Tuvalimiz trafolar" projesi kapsamında Serdivan ilçesindeki trafolara resim yapılması için etkinlik düzenledi.

SEDAŞ çalışanları ile çocukları, trafoya resim yaparak bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Trafoya "23 Nisan Kutlu Olsun" mesajını yazan 36 çocuk, dünya çocuklarına armağan edilen bayramlarının mutluluğunu yaşadılar.

SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz, AA muhabirine, bugüne kadar birçok farklı etkinlikte bulunduklarını söyledi.

Yorulmaz, "Hep beraber 23 Nisan coşkusunu paylaşmayı hayal ettik ve güzel resimler çıktı. Bundan sonra bu bölgeden geçen bütün çocuklarımız trafomuzu hiç unutmayacaklar ve hatırlayacaklar diye düşünüyoruz. Yine aynı şekilde bayramlarımızı şenlendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

SEDAŞ Şebeke Yapım Grup Müdürü Gökhan Öztürk de burada oldukları için mutlu olduklarını dile getirerek, organizasyondan dolayı kurumuna teşekkür etti.

Çocuklar da etkinlikten çok memnun olduklarını belirterek, eğlenceli bir 23 Nisan yaşamalarını sağlayan SEDAŞ'a teşekkür etti.