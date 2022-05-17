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Sakarya'da çocuklar uçurtma şenliğinde doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Sakarya'da çocuklar uçurtma şenliğinde doyasıya eğlendi

17.05.2022 15:20
Sakarya'da çocuklar uçurtma şenliğinde doyasıya eğlendi

Sakarya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim, Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Birimi tarafından düzenlenen "Uçurtma Şenliği"nde çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Sakarya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim, Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Birimi tarafından düzenlenen "Uçurtma Şenliği"nde çocuklar keyifli zaman geçirdi.

"Gönül Bağı Etkinlikleri" kapsamında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte, Ahmet Akkoç Ortaokulu ve yurt müdürlüklerinden öğrenciler katıldı.

Etkinlikte müzik eşliğinde çocuklara ve gençlere çeşitli ikramlar yapıldı.

Eğlenceli dakikalar geçiren çocuklar ve gençler, uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı.

Program sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, çocuklara kitap hediye etti.

Etkinliğin devamında, "Engelliler Haftası" dolayısıyla üniversite öğrencileri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ellerinde "Engelleri kaldırın, en büyük engel sevgisizlik" pankartlarıyla "Farkındalık Yürüyüşü" yaptı.

Sakarya Üniversitesi girişinde başlayan yürüyüş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sakarya Yurdu'nda sona erdi.

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Uçurtma Şenliği, gençlik, Sakarya, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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