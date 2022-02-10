Sakarya'da çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi - Son Dakika

Sakarya'da çok sayıda gümrük kaçağı sigara, makaron (filtreli sigara kağıdı) ve tütün ele geçirilen operasyonda 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyonlarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Adapazarı ve Pamukova ilçelerinde 4 iş yeri ve bir adrese yapılan operasyonlarda, 1772 paket gümrük kaçağı sigara, içi dolu 3 bin makaron, üzerinde bandrol bulunmayan 1200 boş makaron ve 157 kilogram tütün mamulü ile 2 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.