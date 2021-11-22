Sakarya'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, silah ve mühimmatların ele geçirildiği operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Bir ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 4'ü ruhsatsız 7 silah, bıçak, 8 şarjör, farklı çaplarda 110 tabanca fişeği ve 86 dolu kartuş ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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