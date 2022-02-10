Üye Girişi
Sakarya'da çok sayıda suçtan arama kararı bulunan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da çok sayıda suçtan arama kararı bulunan 3 zanlı tutuklandı

10.02.2022 21:13
Sakarya'da çok sayıda suçtan arama kararı bulunan 3 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, haklarında çok sayıda suçtan arama kararı bulunan 3 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, haklarında çok sayıda suçtan arama kararı bulunan 3 şüpheli tutuklandı.

Karasu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde, hakkında 52 ayrı suçtan arama kararı bulunan M.K. ile S.S. ve 25 ayrı suçtan aranan Ö.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da çok sayıda suçtan arama kararı bulunan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:12 Galatasaraylı futbolcunun eşi elektrik faturasına tepki gösterdi: Yırtar atarım
21:10 Sivas'ta korkunç kaza! Yolcu otobüsü tırın dorsesine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 13 yaralı
20:57 Muş'ta ortaya çıkan yılan bilim dünyasını şaşırttı! Kış uykusunda olması gerekiyordu
20:55 Karadenizli ünlü müzisyen Sait Uçar'ın cenazesinde büyük ihmal! Tabutun konulduğu tahta sehpa tepki topladı
20:37 Halil Falyalı köyünde toprağa verildi! İşte cenazede dikkat çeken isimler ve görüntüler
20:29 Alanyaspor-Adana Demir maçında 4-2'lik mağlubiyet! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan takım
20:11 Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat etti, 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi
19:57 Yılın transfer bombası Beşiktaş'tan geldi! Aaron Boupendza'yı renklerine bağlayacaklar
19:56 İstanbul'da fırın ekmeğine zam yapıldı! İşte yeni ücretlendirme
19:17 Yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyordu! Cüzdanı ve telefonu dere kenarında bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 21:19:23. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da çok sayıda suçtan arama kararı bulunan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement