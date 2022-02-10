Sakarya'da çok sayıda suçtan arama kararı bulunan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, haklarında çok sayıda suçtan arama kararı bulunan 3 şüpheli tutuklandı.

Karasu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde, hakkında 52 ayrı suçtan arama kararı bulunan M.K. ile S.S. ve 25 ayrı suçtan aranan Ö.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.