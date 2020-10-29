Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi - Son Dakika

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

29.10.2020 22:31

Sakarya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Sakarya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Çark Caddesi girişinde başlayan fener alayında, sporcuların taşıdığı dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı arkasından, protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüdü.

Çevredeki vatandaşların alkışlayarak destek olduğu fener alayı, Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

Burada kurulan sahnede Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi, Şahin Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 97. kuruluş yılının coşkulu bir şekilde kutlandığını, nice 100. yıllara başarılarla, kahramanlıklara ulaşılacağını söyledi.

"Bu millet hiçbir zaman esareti kabil etmedi"

Bugünlere kolay gelinmediğini, Türk tarihinin her dönüm noktasında her anında var olduğu günden beri şanla şerefle, kahramanlıkla dolu olarak geldiğini ve tarihini böyle yazdığını belirten Kaldırım, "Bu millet hiçbir zaman esareti kabil etmedi, etmez ve etmeyecektir. Onun için Türk milletinin birinci karakteri bağımsızlıktır. İkinci karakteri erdemidir, haysiyetidir, şerefidir ve insanlığıdır. İnsanı eşrefi mahluk olarak bilmesidir ve dünyaya medeniyet götürmesidir. Bu millet var olduğu müddetçe inşallah şanla şerefle hem kendi milletine bu gururu yaşatacak hem de dünyaya mazlumlara, mağdurlara kimsesizlere yetimlere ihtiyaç sahibi herkese el uzatacak, insanlık götürecektir." diye konuştu.

Cumhuriyetin kuruluş dönemi, Kurtuluş savaşının dönüm noktasının Sakarya'da yaşandığını vurgulayan Kaldırım, Sakarya'nın Kurtuluş Savaşı'yla, Cumhuriyetle, kuruluşla ne kadar övünse, ne kadar gurur duysa hakkı olduğunu aktardı.

Sakarya'nın bu milletin özü olduğuna vurgu yapan Kaldırım, şunları kaydetti:

"Sakarya aslında Cumhuriyetin temsil ettiği değerlerin cisimleştiği ildir. Cumhuriyetin bütün değerlerini bağrında barındıran bir ildir. Hepsinden öte farklı kesimlerden, farklı kültürlerden, farklı coğrafyalardan insanların huzur içerisinde, birbiriyle kaynaşmış anlayış içerisinde bir arada yaşayan, bu değerleri yaşatan bir ildir. Bize düşen görev 'Atatürk'ün dediği gibi ilmen, fikren, bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmektir'. Cumhuriyeti inşallah bu muhafızlara emanet etmektir. İnşallah çocuklarımızı, evlatlarımızı, hem Cumhuriyet değerleriyle, hem manevi değerlerimizle iyi yetiştireceğiz. Hem de hangi sahada olursa olsun özellikle ilimde, sanatta, kültürde, sporda dünyanın en iyisi yapacağız. Artık bize düşen görev budur. Şehitlerimizin, gazilerimizin, ulu önder Atatürk'ün Cumhuriyetin bize yüklediği görev, sorumluluk budur. İnşallah bu bilinçle hareket edeceğiz, çok çalışacağız ve Cumhuriyeti inşallah 100. yılda dünyanın en önemli devletlerinden biri haline getireceğiz. Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümünde kuruluşumuz kutlu olsun."

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise Kurtuluş Savaşında büyük mücadeleler vererek Cumhuriyete giden yolu açan, kadın erkek çocuk demeden her şeylerini ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını minnetle ve rahmetle andığını belirtti.

Tüm milletin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Yüce, "Dini ve milli bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için çok önemlidir. Her görüşten insan bir arada, farklılıklarını bir kenara bırakarak aynı coşku ve inançla tek yumruk olur. Bizlere bir olma, diri olma fırsatı sunar. Her geçen gün 2023 hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedeflerimize ulaşmak için canla başla gayret ediyoruz." diye konuştu.

Cumhuriyetin Türk milletinin egemenliğinin, bağımsızlığının sembolü olduğunu vurgulayan Yüce, tarih boyunca hiçbir boyunduruğu kabul etmeyen, bağımsızlığına düşkün olan Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nda tüm dünyaya gücünü gösterdiğini anımsattı.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

29 ekim cumhuriyet bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Sakarya, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi - Son Dakika


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