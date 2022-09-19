Kayıtlarda, bir yolcuyu almak için duran şehir içi yolcu midibüsünün arkadan gelen kamyonun çarpmasıyla savrularak, akaryakıt istasyonundan çıkmaya hazırlanan iki otomobille çarpışması yer alıyor.

Kaynak: AA

Arifiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'daki zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.