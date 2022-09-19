Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

19.09.2022 00:42
Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sakarya'da D-650 kara yolunun Arifiye kesiminde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sakarya'da D-650 kara yolunun Arifiye kesiminde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kara yolunun Kumbaşı Mahallesi mevkisi Adapazarı istikametinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 11 UC 104 plakalı kamyon, 54 J 0170 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile 16 KEE 75 ve 14 LF 947 plakalı otomobiller kazaya karıştı. Kazada yolcu otobüsünde bulunan 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten ulaşım sağlandı.

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Kaynak: AA

Arifiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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