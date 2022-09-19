Kara yolunun Kumbaşı Mahallesi mevkisi Adapazarı istikametinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 11 UC 104 plakalı kamyon, 54 J 0170 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile 16 KEE 75 ve 14 LF 947 plakalı otomobiller kazaya karıştı. Kazada yolcu otobüsünde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Arifiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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