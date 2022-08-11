Devrilen hafriyat kamyonuna çarpmamak için akaryakıt istasyonuna daldı - Son Dakika
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Devrilen hafriyat kamyonuna çarpmamak için akaryakıt istasyonuna daldı

11.08.2022 16:49
Devrilen hafriyat kamyonuna çarpmamak için akaryakıt istasyonuna daldı

Sakarya'da D-650 karayolunda kayganlaşan zemin sebebiyle devrilen hafriyat kamyonuna çarpmamak için manevra yapan tır, akaryakıt istasyonuna daldı.

Sakarya'da D-650 karayolunda kayganlaşan zemin sebebiyle devrilen hafriyat kamyonuna çarpmamak için manevra yapan tır, akaryakıt istasyonuna daldı.

Kaza, D-650 karayolu Pamukova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. yönetimindeki 39 FD 477 plakalı dolgu malzemesi yüklü hafriyat kamyonu, yağmur sonrası kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak devrildi. Devrilen kamyonda yüklü olan malzemeler yola saçılırken, sürücü yaralandı. Kazanın ardından devrilen kamyona çarpmamak için manevra yapan 47 PY 502 plakalı tır ise yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada tırda ve akaryakıt istasyonunda maddi hasar meydana geldi. - SAKARYA

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Hafriyat kamyonu devrildi, dolgu malzemeleri yola saçıldı Hafriyat kamyonu devrildi, dolgu malzemeleri yola saçıldı
Kaynak: İHA

Pamukova, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen hafriyat kamyonuna çarpmamak için akaryakıt istasyonuna daldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devrilen hafriyat kamyonuna çarpmamak için akaryakıt istasyonuna daldı - Son Dakika
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