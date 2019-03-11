Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Dağda Mahsur Kalan 7 Genç Kurtarıldı

Sakarya'da Dağda Mahsur Kalan 7 Genç Kurtarıldı

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde gezmek için çıktıkları dağda mahsur kalan 7 genç, 5 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı.

Sakarya'da Dağda Mahsur Kalan 7 Genç Kurtarıldı, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde gezmek için çıktıkları dağda mahsur kalan 7 genç, 5 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, motosikletleriyle gezmek için dün Çamlıca Gölü'ne giden, yaşları 15-19 arasında değişen 7 arkadaş, dönüş yolunda kar nedeniyle motosikletleri arıza yapınca dağda mahsur kaldı.

Benzinleri de biten 7 genç, jandarmadan yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Hendek Jandarma Komutanlığı, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği (SABAH) ekipleri, traktör yardımıyla Çamlıca Gölü'ne ulaştı.

Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda kurtarılan 7 gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gençler, işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:31 Kaynak: AA

Çamlıca, Genç, Sakarya, Güncel
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