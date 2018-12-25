Son Dakika Haberleri: Sakarya'da, Darbedilen Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'da, Darbedilen Kişi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Sakarya'da, darbedilen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da, Darbedilen Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Sakarya'da, darbedilen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesi Kırantepe mevkisinde, A.C. (66) ile M.E. (41) ve M.P. (36) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darp edilen A.C, yere düştü. Olay yerine gelen yakınları, yaralıyı ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. A.C, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, şüpheliler M.E. ve M.P'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:42 Kaynak: AA

Serdivan, Sakarya, Güncel
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