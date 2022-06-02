Sakarya'da darbedilen sürücünün imam nikahlı eşinin, 2 akrabası tarafından kaçırıldığı iddiası - Son Dakika
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Sakarya'da darbedilen sürücünün imam nikahlı eşinin, 2 akrabası tarafından kaçırıldığı iddiası

02.06.2022 00:07
Sakarya'da darbedilen sürücünün imam nikahlı eşinin, 2 akrabası tarafından kaçırıldığı iddiası

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde silahla ateş ettikleri otomobilin kaza yapmasının ardından sürücüyü darbedip imam nikahlı eşini zorla araçlarına bindirerek kaçırdıkları öne sürülen iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde silahla ateş ettikleri otomobilin kaza yapmasının ardından sürücüyü darbedip imam nikahlı eşini zorla araçlarına bindirerek kaçırdıkları öne sürülen iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Akyazı kesiminde bir otomobilin kaza yaptığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, başına darbe alarak yaralanan O.D'nin silahlı saldırıya uğradığını söylemesi üzerine ifadesine başvurdu.

O.D. ifadesinde, imam nikahlı eşi H.B. ile Bitlis'ten İstanbul'a gitmek için yola çıktığını, aracının Sivas'ta kontrol noktasında polis ekiplerince durdurulduğunu söyledi.

Kontrolde H.B'nin kayıp olarak arandığı bilgisi üzerine ifade verdiklerini, işlemlerin tamamlanmasıyla yola devam ettiklerini anlatan O.D, otoyolun Akyazı kesiminde H.B'nin kuzeni K.Ş. ve yanındaki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığını öne sürdü.

Bu sırada eşiyle eğildiklerini ancak kaza yaptıkları için durduğunu aktaran O.D, bunun üzerine K.Ş. ve yanındaki kişinin, H.B'yi araçtan zorla çıkarıp kendi otomobillerine bindirdiklerini, daha sonra silahın kabzasıyla kendisini darbederek İstanbul istikametine doğru uzaklaştıklarını söyledi.

K.Ş'nin yanı sıra diğer şüphelinin de kaçırdıkları öne sürülen H.B. ile akraba oldukları anlaşıldı.

O.D'nin şüphelilerden şikayetçi olması üzerine cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, İstanbul'a gittiği değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma yürütüyor.

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Kaynak: AA

Jandarma, İstanbul, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da darbedilen sürücünün imam nikahlı eşinin, 2 akrabası tarafından kaçırıldığı iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da darbedilen sürücünün imam nikahlı eşinin, 2 akrabası tarafından kaçırıldığı iddiası - Son Dakika
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