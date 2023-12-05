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Sakarya'da Darıçayırı Barajı İle Yıllık 750 Milyon TL Gelir Hedefleniyor - Son Dakika

Sakarya'da Darıçayırı Barajı İle Yıllık 750 Milyon TL Gelir Hedefleniyor

Sakarya'nın Darıçayırı Barajı'nda gövde yapımı için sondaj çalışmaları devam ediyor. Barajın tamamlanması ile saniyede 1200 litre su temin edilecek ve yıllık 750 milyon TL gelir hedefleniyor. Proje, Sakarya'nın enerji üretimi ve içmesuyu konusunda Türkiye'nin en önde gelen şehirlerinden birisi olmasını sağlayacak. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, projenin toplam maliyetinin 3 yılda amorti edileceğini ve enerji üretimine yeni bir soluk kazandıracağını belirtti.

Sakarya\'da Darıçayırı Barajı İle Yıllık 750 Milyon TL Gelir Hedefleniyor
05.12.2023 - 16:07,  Güncelleme: 17:19
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Sakarya'nın içmesuyu ve enerji kaynaklarına alternatif olacak ve şehrin enerji geleceğini garanti altına alacak Darıçayırı Barajı'nda gövde yapımı için sondaj çalışmaları devam ediyor.

Başkan Yüce, "Toplam maliyetini 3 yılda amorti edecek baraj ile birlikte enerji üretimimize yeni bir soluk kazandıracağız. Saniyede 1200 litre su alabileceğimiz barajdan sağlayacağımız elektrikle yıllık 750 milyon TL gelir sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Sakarya'da Darıçayırı Barajı İle Yıllık 750 Milyon TL Gelir Hedefleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin 'şehrin en büyük' ve 'tarihi projesi' olarak nitelendirdiği Darıçayırı Barajı'nın gövde yapımı için sondaj çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ile Sanayi Kuruluşları Birliği arasında işbirliği imzaları atılan proje kapsamında Sakarya enerji üretimi ve içmesuyu konusunda Türkiye'nin en önde gelen şehirlerinden birisi olacak.

Sakarya'da Darıçayırı Barajı İle Yıllık 750 Milyon TL Gelir Hedefleniyor

Saniyede bin 200 litre su temin edilecek

SASKİ tarafından hazırlanan proje sayesinde yılda 6 milyon kilowatt enerji üretileceğinin altını çizen Başkan Yüce, "Su yönetimine dair attığımız başarılı adımlar sayesinde dünyanın çeşitli yerlerinde suyun azalması ve enerjinin tükenmesi endişesi yaşanırken Sakarya geleceğine yatırım yapıyor. Biz attığımız adımlar neticesinde şehrimizin su ve enerji geleceğini garanti altına alıyoruz. Karasu'da yer alan Darıçayırı deresinden içme ve kullanma suyu temin edileceği baraj projemizin saha çalışmalarına başladık. Darıçayırı deresi üzerine temelden 70 metre yüksekliğinde planlanan baraj sayesinde saniyede 1200 litre su temin edeceğiz" dedi.

Sakarya'da Darıçayırı Barajı İle Yıllık 750 Milyon TL Gelir Hedefleniyor

750 milyon TL gelir

Barajdan temin edilen suyun 62 bin metrelik isale hatları sayesinde vatandaşlara ve sanayi tesislerine ulaştırılacağını söyleyen Başkan Yüce, "İnşa edeceğimiz baraj; gövde ve yardımcı yapıları, içme suyu arıtma tesisi, HES, içme suyu isale hattı, içme suyu depoları, terfi merkezleri, göl rezervuar alanı ve isale hattı güzergâhları kamulaştırma bedellerini hesaplamalarımıza göre 4 yılda amorti edecek. Barajdan üreteceğimiz elektrik ile belediyemize yıllık minimum 750 milyon TL gelir sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sakarya'da Darıçayırı Barajı İle Yıllık 750 Milyon TL Gelir Hedefleniyor
Sakarya'da Darıçayırı Barajı İle Yıllık 750 Milyon TL Gelir Hedefleniyor
Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Sondakika.com - Enerji

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Son Dakika Enerji Sakarya'da Darıçayırı Barajı İle Yıllık 750 Milyon TL Gelir Hedefleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da Darıçayırı Barajı İle Yıllık 750 Milyon TL Gelir Hedefleniyor - Son Dakika
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