Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
22.02.2021 12:38
Sakarya merkezli gerçekleştirilen DEAŞ operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 12 şüpheliden 11'i yakalandı.
Sakarya merkezli gerçekleştirilen DEAŞ operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 12 şüpheliden 11'i yakalandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube ekipleri Sakarya ve Ankara illerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında haklarında yakalanma kararı çıkarılan 12 şüpheliden 9'u Sakarya'da, 2'si ise Ankara'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - SAKARYA
Son Dakika Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması: Teklif aldığım iddiaları doğru değil Erling Haaland ve Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e maliyeti 852 milyon euroyu bulacak Bank of America ve Goldman Sachs, Türkiye'nin büyüme beklentisini revize etti 3 gündür haber alınamayan vatandaş, evinde ölü bulundu Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi Kağıthane'de manav görünümlü kıraathaneye polis baskını! 36 kişiye 125 bin lira ceza kesildi