Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Sakarya merkezli gerçekleştirilen DEAŞ operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 12 şüpheliden 11'i yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube ekipleri Sakarya ve Ankara illerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında haklarında yakalanma kararı çıkarılan 12 şüpheliden 9'u Sakarya'da, 2'si ise Ankara'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - SAKARYA