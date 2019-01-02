Sakarya'da Deaş Operasyonu

Sakarya
'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Irak
uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında örgüt faaliyetinde bulunduğu tespit edilen bir şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Irak uyruklu şüpheli A.H.H.A'nın işlemleri devam ediyor.