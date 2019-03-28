Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Deaş Operasyonu

Sakarya'da Deaş Operasyonu

28 dakika önce

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat polislerinin desteğinde Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:25 Kaynak: AA

Sakarya, Güncel
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