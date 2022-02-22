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Son dakika haber: Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber: Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

22.02.2022 13:29
Son dakika haber: Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Sakarya'da polis ekiplerince DEAŞ'a terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da polis ekiplerince DEAŞ'a terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan yabancı uyruklu 3 şahıs Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - SAKARYA

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Sakarya, Terör, Irak, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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