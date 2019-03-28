Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Deaş Operasyonu: 4 Gözaltı

Sakarya'da Deaş Operasyonu: 4 Gözaltı

1 saat önce

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da Deaş Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri, terör örgütü mensupları ve terör faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi'nde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterildiği bilgisini alan TEM ekipleri harekete geçti. Özel Harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda DEAŞ mensubu olduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:42 Kaynak: İHA

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