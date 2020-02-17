Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

7 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde TEM ekiplerince yapılan operasyon kapsamında, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde TEM ekiplerince yapılan operasyon kapsamında, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında TEM ekiplerinin Adapazarı ilçesinde bulunan bir ikamete sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişinin yakalanması için de çalışmanın devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:55 Kaynak: İHA
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