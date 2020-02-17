Sakarya'da, DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da, DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Sakarya'da, DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da, DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Adapazarı ilçesindeki eve düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin sorgusu devam ederken, soruşturmayla ilgili olarak 1 kişiyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.


Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:58 Kaynak: DHA
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