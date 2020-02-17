Sakarya'da, DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Sakarya'da, DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
6 saat önce
SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:58 Kaynak: DHA
SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Adapazarı ilçesindeki eve düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin sorgusu devam ederken, soruşturmayla ilgili olarak 1 kişiyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Son Dakika Savaş suçlusu olarak aranan DEAŞ'ın infazcısı Bursa'da yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yakalandı Halep'i muhaliflerden alan Esed'den açıklama: Her karış Suriye toprağı geri alınacak Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı