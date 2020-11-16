Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
16.11.2020 10:21
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlar sonucu Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlar sonucu Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri (TEM) tarafından DEAŞ terör örgütünün eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde hakkında bilgiler bulunan Irak uyruklu 5 kişi, TEM ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
-İHA-
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