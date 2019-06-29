Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama
1 saat önce
SAKARYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:45 Kaynak: DHA
SAKARYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü
, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik olarak 26 Haziran günü yaptıkları operasyon kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü adına örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. 4'ü yabancı uyruklu olan şüphelilerden 2'sinin Suriye
, 2'sinin Iraklı olduğu belirlenirken, zanlıların Türkiye
'ye gelmeden önce Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına çeşitli eylemlere katıldıkları tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından 5 DEAŞ'lı sevk edildikleri Sakarya Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco'yu dolandıran şüpheli taksici yakalandı
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalar sonrası ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu, Merhaba Güzel Vatanım belgeselinin setini ziyaret etti
Kastamonu'da hortum paniği!