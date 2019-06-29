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Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

53 dakika önce

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösteren 5 şahsı yaptıkları operasyonla gözaltına aldı.

Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama, System.String[]
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösteren 5 şahsı yaptıkları operasyonla gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü adına örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:06 Kaynak: İHA
Sakarya, 3. Sayfa
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