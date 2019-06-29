Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama
53 dakika önce
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösteren 5 şahsı yaptıkları operasyonla gözaltına aldı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:06 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösteren 5 şahsı yaptıkları operasyonla gözaltına aldı.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü adına örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
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