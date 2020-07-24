Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sakarya'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ileri sürülen Irak uyruklu 5 şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 10:35

Kaynak: AA

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