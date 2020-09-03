Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet göstererek ülkeye giriş yapan, aralarında bomba imalathanesinde sorumlu şahıs ile Türkiye'de terör örgütü adına suikast, bombalama gibi sansasyonel eylem arayışında oldukları değerlendirilen Irak uyruklu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Sakarya Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 3'ü "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol hükümleriyle salıverildi.