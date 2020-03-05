Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında, 2 Mart'ta yakalanan Irak uyruklu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Sakarya Adliyesine getirildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 şüpheli, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:12 Kaynak: AA
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