Sakarya'da DEAŞ şüphelisi 4 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da DEAŞ şüphelisi 4 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sakarya'da DEAŞ şüphelisi 4 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlar sonucunda Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da DEAŞ şüphelisi 4 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlar sonucunda Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.


Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri (TEM) tarafından DEAŞ terör örgütünün eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan Irak uyruklu 4 şüpheli, TEM ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - SAKARYA

Sakarya, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:49 Kaynak: İHA
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