Sakarya'da dehşete düşüren görüntüler kamerada: Köpeğe mermi yağdırdı - Son Dakika
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Sakarya'da dehşete düşüren görüntüler kamerada: Köpeğe mermi yağdırdı

07.07.2023 23:52

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eğlence mekanı sahibinin ağaca bağlı köpeğine bir şarjör mermi sıktı. Köpeğin can çekiştiği dehşete düşüren o anlar, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından polis ekipleri harekete geçti ve M.O. yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eğlence mekanı sahibinin ağaca bağlı köpeğine bir şarjör mermi sıktı. Köpeğin can çekiştiği dehşete düşüren o anlar, güvenli kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

BİR ŞARJÖR MERMİYİ BOŞALTTI

Olay, Karasu'da meydana geldi. İddiaya göre, yan yana olan iki eğlence mekanı sahibi şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. M.O. isimli şahıs, tartıştığı diğer mekan sahibinin ağaca bağlı köpeğinin yanına geldi. Tabancasını çıkaran M.O., ağaca bağlı köpeğe gözünü bile kırpmadan bir şarjör mermiyi boşalttı.

Dehşete düşüren görüntü! Tartıştığı mekan sahibinin ağaca bağlı köpeğine bir şarjör mermi sıktı

ACI İÇERİSİNDE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Dehşete düşüren görüntüler ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın ağaca bağlı köpeğe silahla ateş ettiği ve köpeğin acı içerisinde kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerce gerçekleştirilen çalışma neticesinde M.O. yakalanarak gözaltına alındı. Konuya ilişkin adli süreç başladı.

Kaynak: İHA
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Sakarya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da dehşete düşüren görüntüler kamerada: Köpeğe mermi yağdırdı - Son Dakika


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