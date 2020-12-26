Demir yüklü tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, demir yüklü tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Karasu- Kocaali kara yolu Ankara Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 ABR 229 plakalı otomobil, Küçükboğaz mevkisinde 54 AER 185 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarptı.
Dorsenin altına giren otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık personeli, yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
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