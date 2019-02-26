Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Denetimli Serbestlik İş Birliği Protokolü İmzalandı

Sakarya'da Denetimli Serbestlik İş Birliği Protokolü İmzalandı

57 dakika önce

Sakarya'da Denetimli Serbestlik Uygulaması'ndan faydalanan yükümlülerin, kamuya yararlı işlerde çalıştırılmasını içeren iş birliği protokolü, Valilik ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalandı.

Sakarya'da Denetimli Serbestlik İş Birliği Protokolü İmzalandı, System.String[]
Sakarya'da Denetimli Serbestlik Uygulaması'ndan faydalanan yükümlülerin, kamuya yararlı işlerde çalıştırılmasını içeren iş birliği protokolü, Valilik ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalandı.

Sakarya Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, ülke genelinde gerçekleştirilen bu protokollerin denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin topluma kazandırılmasında çok önemli bir rol oynadığını söyledi.

Hükümlülere, topluma verdikleri zararı telefi etme fırsatının kendilerine sağlanarak topluma faydalı bireyler olmalarına katkı yapıldığını aktaran Nayir, "Hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önüne geçmek, sosyalleşmelerini, toplumsal yaşama tekrar daha uygun bir şekilde ayak uydurmalarını sağlamak, daha üretken, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumlarını kolaylaştırmak için her açıdan desteklenmeleri amaçlanmaktadır." dedi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun ise hükümlülerin topluma kazandırılmalarıyla ilgili görev ve sorumlulukların tüm kamu kurumlarını kapsadığını belirterek, hükümlülerin tekrar suça karışmalarını engellemek amacıyla birçok farklı çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:31 Kaynak: AA

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